Сили оборони знищили командний пункт росіян на ТОТ Донеччини: попередньо ліквідовано командира і ще 5 осіб
11 серпня Сили оборони України знищили пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"Сили оборони України продовжують знищувати командні пункти окупаційних російських військ. Черговою ціллю став пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, в результаті удару високоточним засобом ураження ліквідовано командира бригади на позивний "Днєпр" та п’ять осіб оперативного складу.
Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.
- Протягом минулої доби на війні в Україні російська армія втратила тисячу військовослужбовців та десятки одиниць техніки та озброєння.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.66
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе