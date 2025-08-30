Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Сили ППО уразили 510 БПЛА та 38 ракет, якими РФ атакувала Україну

Катерина Ганжа
30 серпня, 2025 субота
09:20
Війна з Росією сили ППО

У ніч на 30 серпня російська окупаційна армія завдала масованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА, а також ракет повітряного, наземного та морського базування. Оборонці українського неба уразили 548 ворожих цілей

Зміст

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ. 

Агресор запустив по Україні: 

  • 537 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • 8 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області та Краснодарського краю РФ. 
  • 37 крилатих/авіаційних ракет повітряного, наземного та морського базування: Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59 (райони пусків із Саратовської області РФ, акваторії Чорного моря та ТОТ Запорізької області).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 548 повітряних цілей:

  • 510 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
  • 6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 32 крилаті/авіаційні ракети Х-101, Калібр, Іскандер-К, Х-59.

"Зафіксовано влучання 5 ракет та 24 ударних БПЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 21 локації", - зазначили у Повітряних силах.

Станом на 09:02 ворожа атака тривала. У повітряному просторі України фіксували ще декілька ворожих БПЛА. 

  • Увечері п'ятниці, 29 серпня, російська окупаційна армія запустила по Україні ударні безпілотники, а під ранок 30 серпня – застосувала для атаки ракети. Через ворожий комбінований удар у Запоріжжі загинула людина, повідомляється про понад 20 поранених. Є руйнування. Також зафіксовано влучання на Дніпровщині.
