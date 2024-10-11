Сили ППО вночі та вранці 11 жовтня збили 29 з 66 "шахедів"

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 11 жовтня росіяни атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" з ТОТ Криму, керованою авіаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря і 66 ударними БПЛА з Курської області РФ.

До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 11:00 в результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БПЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях.

Зазначається, що 31 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. Два ударні БПЛА повернули у напрямку Росії.

Чотири БПЛА досі перебувають в повітряному просторі України станом на 11:13 - бойова робота триває.