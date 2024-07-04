Сили ППО вночі збили 21 із 22 "шахедів"
Російські окупанти вночі запустили 22 бойових дрони на територію України. Протиповітряна оборона збила 21 БПЛА типу Shahed
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Противник атакував 22 дронами з Курської області (РФ).
Зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних сил збито 21 "шахед" у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.
- Російська окупаційна армія вночі четверга, 4 липня, атакувала Україну "шахедами".
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