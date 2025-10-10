Сили ППО вночі знешкодили 420 з 497 цілей, якими РФ била по Україні
У ніч на 10 жовтня 2025 року сили протиповітряної оборони знешкодили 420 з 497 дронів та ракет, якими росіяни масовано атакували Україну
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
У ПС поінформували, що противник завдав комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 497 засобів повітряного нападу - 32 ракет та 465 БПЛА різних типів.
- 465 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотники інших типів із напрямків Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Шахти, Приморсько-Ахтарськ. Близько 200 із них – "шахеди";
- 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл.;
- 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 - райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл.;
- 12 крилатих ракет Іскандер-К - райони пусків: ТОТ АР Крим; Ростовська, Брянська обл.;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною було збито та подавлено 420 повітряних цілей:
- 405 БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів;
- 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал";
- 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23;
- 9 крилатих ракет Іскандер-К;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69.
*Крім того, 4 ворожі ракети не досягли своїх цілей - локаційно втрачені, місця падіння уточнюються. Зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БПЛА на 19 локаціях та падіння уламків на семи локаціях", - написали у ПС.
фото: t.me/kpszsu
- У ніч на 10 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну: у Запоріжжі загинула дитина, у Києві та області уламки пошкодили багатоповерхівки.
- Через удари по об'єктах енергетичної інфраструктури частина столиці та Київщини залишилася без світла, у кількох областях діють графіки аварійних відключень.
