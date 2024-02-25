Сили ППО вночі знищили 16 із 18 ворожих "шахедів"

Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.



Зазначається, що росіяни атакували Україну 18 ударними БПЛА типу Shahed, які випустили з території Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних сил знищено 16 "шахедів".

Ворожі цілі збивалися у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.