Сили ППО вночі знищили 16 із 18 ворожих "шахедів"
Уночі неділі, 25 лютого, російські окупанти запустили ударні дрони для атаки на Україну. Силам ППО вдалося знищити 16 із 18 ворожих безпілотників
Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що росіяни атакували Україну 18 ударними БПЛА типу Shahed, які випустили з території Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних сил знищено 16 "шахедів".
Ворожі цілі збивалися у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей.
- Ввечері 24 лютого російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з південного напрямку. Уже на ранок група безпілотників рухалась у напрямку Київської області.
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