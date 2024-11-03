Сили ППО за ніч збили ракету і 66 із 96 дронів, якими РФ атакувала Україну

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що атака ворожих БПЛА по Україні тривала з 17:30 2 листопада до ранку наступного дня.

За цей час росіяни завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69, випущеною з повітряного простору Курської області, а також 96 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу з напрямків Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська в РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 3 листопада підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66 ворожих дронів у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Крім того, 27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, а один дрон полетів у Білорусь.

Близько 09:30 у повітряному просторі України перебувають два ударних дрони росіян. Бойова робота триває.