Сили ППО за ніч збили ракету і 66 із 96 дронів, якими РФ атакувала Україну
Протягом нічної атаки росіян у неділю, 3 листопада, оборонцям неба вдалося знищити ворожу авіаційну ракету та ще 66 безпілотників окупантів
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що атака ворожих БПЛА по Україні тривала з 17:30 2 листопада до ранку наступного дня.
За цей час росіяни завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69, випущеною з повітряного простору Курської області, а також 96 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу з напрямків Брянська, Курська, Приморсько-Ахтарська в РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09:00 3 листопада підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66 ворожих дронів у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.
Крім того, 27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, а один дрон полетів у Білорусь.
Близько 09:30 у повітряному просторі України перебувають два ударних дрони росіян. Бойова робота триває.
- Усю ніч 3 листопада російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Через падіння уламків ворожих БПЛА у декількох районах Києва є пошкодження будівель, також руйнування зафіксували на Чернігівщині й Київщині. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
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