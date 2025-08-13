Сили ППО за ніч знешкодили 32 дрони та 2 балістичні ракети РФ
У ніч проти середи, 13 серпня, російські окупанти запустили для удару по Україні безпілотники та балістичні ракети. Оборонцям неба вдалося знешкодити 34 повітряні цілі ворога
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Так, з 21:00 12 серпня ворог запустив по Україні 49 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, що у РФ, а також дві балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" із Курської області.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на ранок військові повідомляють про збиття та подавлення двох балістичних ракет та 32 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
- Загалом цієї ночі було зафіксовано влучання 17 дронів на 15 локаціях. Під атакою ударних дронів опинилися Донеччина, Сумщина та Чернігівщина, а ракетами росіяни атакували Полтавщину.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.23 Купівля 41.23Продаж 41.71
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.8
- Актуальне
- Важливе