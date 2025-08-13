Сили ППО за ніч знешкодили 32 дрони та 2 балістичні ракети РФ

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 21:00 12 серпня ворог запустив по Україні 49 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, що у РФ, а також дві балістичні ракети "Іскандер-М/KN-23" із Курської області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на ранок військові повідомляють про збиття та подавлення двох балістичних ракет та 32 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.