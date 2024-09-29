Сили ППО за ніч знищили 15 з 22 російських "шахедів"

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що цієї ночі росіяни випустили по Україні 22 ударних БПЛА типу Shahed, запущених з російських Єйська та Курська, а також з мису Чауда, що в окупованому Криму.

У результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 15 ударних БПЛА. Ворожі дрони збивали у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях.

Крім того, внаслідок протидії РЕБ ще 5 ворожих безпілотників було локаційно втрачено.