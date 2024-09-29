Сили ППО за ніч знищили 15 з 22 російських "шахедів"
Уночі неділі, 29 вересня, російські окупанти вкотре запустили ударні безпілотники по території України. Оборонцям неба вдалося знищити 15 ворожих "шахедів"
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що цієї ночі росіяни випустили по Україні 22 ударних БПЛА типу Shahed, запущених з російських Єйська та Курська, а також з мису Чауда, що в окупованому Криму.
У результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 15 ударних БПЛА. Ворожі дрони збивали у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях.
Крім того, внаслідок протидії РЕБ ще 5 ворожих безпілотників було локаційно втрачено.
- Уже вранці російські окупанти завдали низки ударів по місту Запоріжжя. У результаті обстрілу поранень зазнали щонайменше четверо людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе