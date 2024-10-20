Сили ППО за ніч знищили 31 з 49 безпілотників РФ: два з них - полетіли в Білорусь
Уночі неділі, 20 жовтня, українська протиповітряна оборона збила 31 безпілотник, яким російські окупанти вчергове атакували територію України
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що під час атаки, яка тривала із 21:00 19 жовтня до ранку 20 жовтня, росіяни атакували Україну балістичними ракетами із території Криму, ударними БПЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу, запущеними з Єйська та Приморсько-Ахтарська у РФ.
Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 51 повітряної цілі: 49 ворожих безпілотників та двох балістичних ракет "Іскандер-М".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 10:00 в результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 31 ворожого безпілотника у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
За даними ПС ЗСУ, ще 13 російських безпілотників локаційно втрачено, інформація щодо їхнього збиття чи падіння уточнюється та оновлюється. Крім того, два ворожих БПЛА полетіли в напрямку Білорусі.
- Цієї ночі російські окупанти обстріляли Україну безпілотниками та балістичними ракетами. У Кривому Розі на Дніпропетровщині постраждали 17 людей. У Сумській області знеструмлені понад 37 тис. споживачів через влучання в енергетичний об'єкт.
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