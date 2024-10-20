Сили ППО за ніч знищили 31 з 49 безпілотників РФ: два з них - полетіли в Білорусь

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що під час атаки, яка тривала із 21:00 19 жовтня до ранку 20 жовтня, росіяни атакували Україну балістичними ракетами із території Криму, ударними БПЛА типу Shahed та дронами невстановленого типу, запущеними з Єйська та Приморсько-Ахтарська у РФ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 51 повітряної цілі: 49 ворожих безпілотників та двох балістичних ракет "Іскандер-М".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 10:00 в результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 31 ворожого безпілотника у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

За даними ПС ЗСУ, ще 13 російських безпілотників локаційно втрачено, інформація щодо їхнього збиття чи падіння уточнюється та оновлюється. Крім того, два ворожих БПЛА полетіли в напрямку Білорусі.