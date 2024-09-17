Сили ППО за ніч знищили 34 ворожих "шахеди": два з них повернулись у Росію
Уночі вівторка, 17 вересня, російські окупанти знову запустили для атаки на Україну ударні безпілотники. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 34 "шахеди"
Про це йдеться у зведенні Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, зо цієї ночі, з 19:00 по 06:00, радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 51 ударного БПЛА. Дрони запускали із російських Курська та Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Повітряних сил та Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою військові збили 34 ударні БПЛА.
Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони дванадцять російських дронів були локаційно втрачені у кількох регіонах України. Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у Росію.
Протиповітряна оборона цієї ночі працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.
- Увечері 16 вересня російська окупаційна армія запустила по території України групи ударних безпілотників. Ворожий БПЛА вдарив по Конотопу Сумської області, а Суми зазнали масованого авіаудару.
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