Сили ППО за ніч знищили 34 ворожих "шахеди": два з них повернулись у Росію

Про це йдеться у зведенні Повітряних сил ЗСУ.



Зазначається, зо цієї ночі, з 19:00 по 06:00, радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 51 ударного БПЛА. Дрони запускали із російських Курська та Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Повітряних сил та Сил оборони України. У результаті протиповітряного бою військові збили 34 ударні БПЛА.

Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони дванадцять російських дронів були локаційно втрачені у кількох регіонах України. Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у Росію.

Протиповітряна оборона цієї ночі працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.