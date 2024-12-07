Сили ППО за ніч знищили 7 з 14 ворожих безпілотників

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається, з 21:30 6 грудня до ранку наступного дня росіяни завдали удару ракетою невстановленого типу по Сумщині, а також атакували 14 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Дрони окупанти запускали з Приморсько-Ахтарська, що у РФ.

Станом на 08:30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України збито 7 ворожих БПЛА.

ППО працювала у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях.



Крім того, ще 6 безпілотників локаційно втрачено, а один - вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ.