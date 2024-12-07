Сили ППО за ніч знищили 7 з 14 ворожих безпілотників
Упродовж ночі 7 грудня російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками й ракетою. Оборонцям неба вдалося знищити 7 ворожих БПЛА
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Як зазначається, з 21:30 6 грудня до ранку наступного дня росіяни завдали удару ракетою невстановленого типу по Сумщині, а також атакували 14 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Дрони окупанти запускали з Приморсько-Ахтарська, що у РФ.
Станом на 08:30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України збито 7 ворожих БПЛА.
ППО працювала у Київській, Вінницькій, Одеській, Черкаській та Житомирській областях.
Крім того, ще 6 безпілотників локаційно втрачено, а один - вийшов з підконтрольного повітряного простору у напрямку РФ.
- Уранці суботи, 7 грудня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по інфраструктурі Конотопської громади Сумської області.
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