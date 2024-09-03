Сили ППО збили 27 ворожих БПЛА, якими окупанти атакували Україну вночі

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на вівторок 3 вересня російська армія запустила по території України три балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Криму, керовану авіаційну ракету Х-59/69 із Курської області РФ та 35 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" із Курщини у РФ та мис Чауда у Криму.

У результаті протиповітряного бою збито 27 "шахедів", ще шість - локаційно втрачені. Також ще два ворожі безпілотники полетіли в напрямку Бєлгородської області та окупованої Донеччини.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Одеській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях.

"До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - додали у Повітряних силах.

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ