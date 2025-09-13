Сили ППО знешкодили 137 зі 164 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
У ніч на 13 вересня російська окупаційна армія застосувала для атаки на Україну балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 та 164 безпілотники різних типів. Оборонці українського неба знешкодили 137 ворожих дронів
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що ворог здійснював запуски дронів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ. Близько 90 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - повідомили в Повітряних силах.
Там додали, що зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
- У пʼятницю ввечері, 12 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України.
