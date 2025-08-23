Сили ППО знешкодили 36 з 49 БПЛА, якими РФ атакувала Україну вночі 23 серпня

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Запуски здійснювались з території РФ — із районів Шаталово, Курська, Міллерового та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали підрозділи зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи.

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зафіксовано влучання 13 дронів у семи локаціях на Донеччині, Дніпровщині та Сумщині.