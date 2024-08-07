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Сили ППО знищили вночі 30 "шахедів"

Катерина Єсікова
7 серпня, 2024 середа
10:07
Війна з Росією сили ППО

У ніч проти 7 серпня російська армія атакувала територію України ударними безпілотниками типу "шахед". Сили протиповітряної оборони знищили усі 30 ворожих цілей

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Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається, що окупанти запустили ударні БПЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська та Єйська.

У результаті протиповітряного бою усі 30 ворожих БПЛА було збито у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.

"Застосовано сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних Сил", - повідомив Олещук.

  • Увечері 6 серпня російська армія запустила по території України ударні безпілотники. У Хмельницькій області лунали вибухи, на Київщині працювали сили ППО.

Теги:
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
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