Сили ППО знищили вночі 30 "шахедів"
У ніч проти 7 серпня російська армія атакувала територію України ударними безпілотниками типу "шахед". Сили протиповітряної оборони знищили усі 30 ворожих цілей
Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що окупанти запустили ударні БПЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська та Єйська.
У результаті протиповітряного бою усі 30 ворожих БПЛА було збито у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.
"Застосовано сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних Сил", - повідомив Олещук.
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Увечері 6 серпня російська армія запустила по території України ударні безпілотники. У Хмельницькій області лунали вибухи, на Київщині працювали сили ППО.
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