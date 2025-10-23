"Сильний і дуже потрібний сигнал": Зеленський подякував Трампу за нові санкції проти РФ

Про це Еспресо.TV пише з посиланням на сторінку Володимира Зеленського у соцмережі X.

"Нові санкції США проти російських нафтових гігантів – чіткий сигнал, що затягування війни і терор мають свою ціну. І це справедливий та абсолютно заслужений крок. Саме тиск на Росію спрацює заради миру, і санкції є однією з головних складових. Дякую президенту Трампу і всій американській команді за таке рішуче й цілеспрямоване рішення. Це сильний і дуже потрібний сигнал, що агресія не залишиться без відповіді", - написав президент України.

За словами Зеленського, надійний і тривалий мир не має альтернатив.

"Дякую всім, хто це розуміє і разом із нами працює, щоб захистити життя й відновити справедливість", - додав він.