"Сильний і дуже потрібний сигнал": Зеленський подякував Трампу за нові санкції проти РФ
У четвер, 23 жовтня, президент України Володимир Зеленський подякував американському лідеру Дональду Трампу за запровадження нових санкцій проти Росії
Про це Еспресо.TV пише з посиланням на сторінку Володимира Зеленського у соцмережі X.
"Нові санкції США проти російських нафтових гігантів – чіткий сигнал, що затягування війни і терор мають свою ціну. І це справедливий та абсолютно заслужений крок. Саме тиск на Росію спрацює заради миру, і санкції є однією з головних складових. Дякую президенту Трампу і всій американській команді за таке рішуче й цілеспрямоване рішення. Це сильний і дуже потрібний сигнал, що агресія не залишиться без відповіді", - написав президент України.
За словами Зеленського, надійний і тривалий мир не має альтернатив.
"Дякую всім, хто це розуміє і разом із нами працює, щоб захистити життя й відновити справедливість", - додав він.
- У середу, 22 жовтня, США запровадили санкції проти двох найбільших нафтокомпаній РФ Роснефть та Лукойл, через неготовність Москви до завершення війни в Україні. Паралельно Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ.
