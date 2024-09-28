Сирський нагородив воїнів 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вручив нагороди військовослужбовцям 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша
Про це головком повідомив у Facebook.
"Подякував за їхню бойову роботу, рівень підготовки, мужність і стійкість задля нашої перемоги. Солдати, сержанти й офіцери бригади ефективно стримують російського агресора на напрямку головного удару ворога", - зазначив Сирський.
Фото: Головнокомандувач ЗС України
Фото: Головнокомандувач ЗС України
Він також наголосив на тому, що щодня в смузі своєї відповідальності наші захисники завдають агресору відчутні втрати.
"Так, лише поточного тижня воїни бригади Довбуша знешкодили понад 500 окупантів, знищили 2 танки, 12 одиниць бронетехніки, 370 БПЛА та ще десяток іншої техніки противника. Відзначаю вашу завзятість та професійність на полі бою. Дякую за безкомпромісну боротьбу за нашу свободу та незалежність!" - додав головнокомандувач ЗСУ.
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