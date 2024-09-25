"Подібних операцій ще не було в нашій історії": Буданов нагородив бійців, які звільняли Вовчанський агрегатний завод
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов нагородив відзнаками ГУР МО спецпризначенців, які брали участь у звільненні Вовчанського агрегатного заводу
Про це йдеться у повідомленні ГУР МО України.
Зокрема, начальник воєнної розвідки нагородив бійців підрозділів "Стугна", "Парагон", "Юнгер" та "РДК", які виконували завдання у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України, медалями "За бойові заслуги".
Фото: ГУР МО України
Фото: ГУР МО України
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"Мужність та героїзм, який ви проявили на цьому завданні заслуговують найвищих оцінок. Подібних операцій ще не було в нашій історії", - сказав Кирило Буданов.
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