Сирський обговорив посилення української ППО з командувачем сил НАТО в Європі Каволі
Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський окреслив телефоном основні потреби Сил оборони головнокомандувачу Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералу Крістоферу Каволі
Про це Сирський повідомив у телеграм.
"Провів розмову з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, Командувачем збройних сил США в Європі, генералом Крістофером Каволі. Поінформував про ситуацію та хід бойових дій на різних напрямках фронту", - зазначив Сирський.
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Головнокомандувач ЗСУ подякував за надану військову допомогу та окреслив основні потреби України, зокрема щодо боєприпасів, військової техніки та іншого озброєння.
"Обговорили питання посилення нашої ППО. Захист наших міст та критичної інфраструктури від постійних терористичних атак російської федерації є одним із ключових пріоритетів", - розповів головнокомандувач ЗСУ.
- Раніше заступник офіційного представника німецького уряду Вольфґанґ Бюхнер повідомив, що Німеччина до кінця 2024 року передасть Україні чотири системи ППО IRIS-T різної дальності дії та 10 танків Leopard.
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