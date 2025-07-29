Сирський відвідав позиції ЗСУ на Запоріжжі, де росіяни активізували наступальні дії
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував, що станом на 29 липня на Запорізькому напрямку менша кількість боїв з ворогом, як порівняти з іншими ділянками. Однак росіяни активізували наступальні дії в районі Камʼянського
Про це він написав у facebook.
Головком розповів, що відвідав підрозділи, які тримають оборону на Запоріжжі, через активізацію РФ. Він заслухав доповіді командирів та віддав відповідні розпорядження.
"Тримаю на особливому контролі ситуацію на загрозливих напрямках фронту. Один із них – Запорізький. Бойових зіткнень тут порівняно менше, ніж на інших ділянках, однак противник інтенсифікує наступальні дії в районі населеного пункту Кам’янське, активно застосовує керовані авіабомби, артилерію, ударні дрони, малі штурмові групи", – підкреслив Сирський.
Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Україні відомо про плани ворога.
"З нашого боку вживаються заходи для поліпшення взаємодії військових частин та посилення підрозділів, щоб забезпечити стійкість оборони та не пустити ворога на ближчу відстань до Запоріжжя", – резюмував він.
- У ніч на 29 липня РФ атакувала Україну ракетами й безпілотниками. У Кам'янському Дніпропетровської області загинуло троє людей, серед поранених вагітна жінка.
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