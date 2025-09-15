Сирський звільнив командирів двох армійських корпусів Сіленка та Кітугіна

Про це заявили у Генеральному штабі Збройних Сил України у відповіді на запит РБК-Україна.

У Генштабі зазначили, що кадрові рішення Головнокомандувача пов'язані з упущеннями двох командирів в управлінні військами. Наслідками неефективного керівництва стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках.

Зазначені офіцери продовжать службу на інших посадах, ідеться в коментарі з Головного управління комунікацій ЗС України.