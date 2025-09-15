Сирський звільнив командирів двох армійських корпусів Сіленка та Кітугіна
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив з посад командирів 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу - Максима Кітугіна
Про це заявили у Генеральному штабі Збройних Сил України у відповіді на запит РБК-Україна.
У Генштабі зазначили, що кадрові рішення Головнокомандувача пов'язані з упущеннями двох командирів в управлінні військами. Наслідками неефективного керівництва стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках.
Зазначені офіцери продовжать службу на інших посадах, ідеться в коментарі з Головного управління комунікацій ЗС України.
- Протягом минулої доби 14 вересня на російсько-українському фронті зафіксували 187 бойових зіткнення. На Покровському напрямку Сили оборони України відбили 58 ворожих атак.
