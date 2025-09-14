Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбулось 114 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулось 114 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку

Марія Науменко
14 вересня, 2025 неділя
17:19
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби неділі, 14 вересня, на російсько-українському фронті відбулось 114 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 29 ворожих атак на Покровському напрямку, 6 боїв тривають досі

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Ситне, Малушине, Руденка, Соснівка, Чуйківка, Кореньок, Бачівськ, Нововасилівка, Бруски Сумської області; Михальчина Слобода, Хрінівка Чернігівської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник п’ять разів  проводив наступальні дії, на даний час триває одне зіткнення. Ворожа авіація завдала сім авіаударів, загалом скинувши 15 керованих авіаційних бомб, також ворог здійснив 110 обстрілів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили чотири штурми ворога поблизу Вовчанська та в напрямку Одрадного. Дотепер тривають ще три зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник  двічі атакував в районах населених пунктів Куп’янськ та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили три атаки у напрямку Ставків та поблизу населених пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Торське. П’ять зіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили сім ворожих атак – підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Григорівки, Дронівки, Виїмки та Федорівки. Дотепер не вщухають ще п’ять зіткнень.

На Краматорському напрямку відбулося п’ять зіткнень із противником у районах Ступочок та Олександро-Шультиного, досі тривають бої у двох локаціях.

На Торецькому напрямку російські окупанти п’ять разів штурмували позиції наших захисників у районах Плещіївки, Катеринівки та Степанівки. Українські підрозділи відбили три атаки, ще два бої тривають.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 35 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгородне, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та в бік Новопавлівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 29 атак, бої тривають.

На Новопавлівському напрямку загарбники 15 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Маліївка, Толстой, Олександроград, Тернове, Березове, Темирівка, Комишуваха, Ольгівське. Два зіткнення тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили ворожу атаку поблизу Полтавки. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Білогір’я та Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник двічі наступав поблизу Новоандріївки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили п’ять штурмових дій окупантів. Авіація загарбника завдала удару некерованими авіаційними ракетами по Ольгівці.

  • Станом на неділю, 14 вересня, російська окупаційна армія захопила Темирівку на Запоріжжі. Сили оборони мали успіхи на Сумщині.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЗСУ
Дніпропетровщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Торецьк
Курськ
Читайте також:
Оксен Лісовий
Автор Дар'я Куркіна
12 вересня, 2025 п'ятниця
"Ми заплатимо трильйонами доларів збитків за тривале онлайн-навчання", – Лісовий
Автор Тетяна Яворська
12 вересня, 2025 п'ятниця
Квиток в один бік: в Україні дружини військовослужбовців змушені самотужки виховувати дітей з інвалідністю, закон не передбачає звільнення 
атака дронами, шахед, герань
Автор Марія Науменко
13 вересня, 2025 субота
Російський безпілотник залетів до Румунії, була загроза для Польщі: як там відреагували
Київ
+20.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 48.1
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
14 вересня
18:24
Огляд
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вдруге за тиждень російські дрони залітають в країни НАТО: як реагує Захід
18:22
Протягом року щоденні витрати України на війну збільшилися зі $140 млн до $172 млн, - народна депутатка Підласа
18:21
Ексклюзив
Олег Саакян
На праймериз у США українське питання актуалізується, - політолог Саакян
18:07
Володимир Путін
Скільки ще проживе Путін і які сценарії завершення війни є імовірними після його смерті: говорить Олесь Доній
17:36
Оновлено
"Кривбас" - "Полісся" 0:1 (14.09.2025)
"Колос" розбив "Зорю", "Полісся" здолало "Кривбас": результати та розклад матчів 5-го туру УПЛ
17:35
Дональд Туск
Туск: польскі політики повинні зупинити створені Кремлем антиукраїнські настрої
17:30
Інтерв’ю
пастор Марк Бернс
Пастор і політик Бернс: Трамп покладе край вбивствам, війна завершиться
17:15
Ексклюзив
Лукаш Вантух
"Для мене ці люди просто дурні": волонтер з Польщі про тих, хто каже, що в Україні "немає війни"
17:08
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ запустила по Україні "шахеди" вдень 14 вересня: в Ніжині - уражено два підприємства, в середмісті впали уламки
16:57
Огляд
Чортків і Сатанів
З Чорткова і Сатанова через Бабаї у Пекельне: українські населені пункти з містичними назвами
16:50
Умань під час Рош га-Шана
Відзавтра в Умані діятимуть посилені заходи безпеки і "сухий закон"
16:05
Оновлено
Ремонт пошкодженої вибухом колії на ділянці між Бояркою та Фастовом (Київщина)
Нічні вибухи на Київщині: Генштаб назвав причину, Укрзалізниця змінює маршрути
15:43
ракетний комплекс "Сапсан"
Коли в Україні розпочнуть серійне виробництво "Сапсанів" і "Фламінго": пояснення ексзаступника начальника Генштабу Романенка
15:13
Володимир Миколаєнко до та після російськго полону
Ексмер Херсона Миколаєнко: наприкінці лютого 2022 року з міста втекли усі силовики, лишалися тільки патрульні
14:28
на фото Трипільська ТЕС
"Відновлювальні роботи зійшли нанівець": нардеп Нагорняк про влучання 19 "шахедів" у Трипільську ТЕС
13:53
Предстоятель УГКЦ Святослав про зрізаний хрест у польській Легниці: наміром злочинців було принизити сумління віруючих, познущатися з нас усіх
13:42
Румунія, прапор Румунії
Міністр оборони Румунії: ми не збивали російський дрон, тому що він повернувся до України
13:19
"Посіпака країни-терористки". Чоловіча збірна з пляжного волейболу відмовилася грати з Білоруссю
13:18
Ексклюзив
горить рязань
Експерт Закревський назвав два обʼєкти РФ, знищення яких викличе у ворога кризу з вибухівкою через 2-3 місяці
12:58
російська армія, мобілізація
Росіяни окупували Темирівку на Запоріжжі та відступили на Сумщині, - DeepState
12:45
Огляд
Танк PT-91 Twardy 117-ї окремої механізованої бригади
Витримує пряме влучання ракети й знищує росіян з філігранною точністю: польський танк PT-91 Twardy та його особливості
12:22
Огляд
світ, міжнародний огляд
Підбадьорений самітами на Алясці та в Китаї, Путін діє проти Європи та України, у Польщі на військові навчання записалась рекордна кількість добровольців. Акценти світових ЗМІ 14 вересня
11:59
Фільми про Білий дім
Адміністрація Трампа просить у Конгресу $58 млн на безпеку чиновників після вбивства Кірка, - Bloomberg
11:50
Ексклюзив
Ізраїль, Катар
Лідерів ХАМАСу не було в будівлі під час атаки Ізраїлю в Катарі, - журналістка Глаз
11:25
Інтерв’ю
Блог Андрія Любки
Андрій Любка: "Атаки дронами по Польщі стали приводом для розколів у Європі"
09:23
ППО
Сили оборони вночі ліквідували 52 ворожих безпілотники
09:19
Оновлено
Сили оборони уразили один із найбільших нафтопереробних заводів Росії в Ленінградській області
09:13
Сауь Альварес і Теренс Кроуфорд (ліворуч)
Кроуфорд переміг Канело й став першим в історії абсолютним чемпіоном в трьох дивізіонах
08:21
Атеш заявив про диверсію на залізниці в Карачаєво-Черкеській Республіці РФ
08:13
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулось 184 бої: з них 52 - на Покровському напрямку
08:06
Оновлено
вибух, ракетна атака
Унаслідок вибуху на залізниці в Орловській області загинули троє росгвардійців, затримується рух поїздів
07:44
Блокування інтернет
FT: удари українських дронів по Росії спричинили масштабні перебої інтернету
07:16
ВМС уразили в Криму комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії
07:09
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 880 військових, 3 танки і 42 артсистеми
06:09
OPINION
Що твориться з цінами
01:07
На фото: Олег Сенцов
Олег Сенцов став комбатом і пояснив, що потрібно для перемоги України
00:29
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія атакувала Україну дронами у ніч на 14 вересня
00:26
Росіяни направляють студентів із фейкових вишів з ТОТ на "практику" до військових заводів РФ, - ЦНС
00:21
У Грузії затримали двох українців, які нібито перевозили гексоген
У Грузії затримали двох українців, які нібито перевозили гексоген: що це за історія
2025, субота
13 вересня
23:35
"Птахи Мадяра" знищили унікальний російський дрон Orion
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV