Системи ППО та ракети до них: Кулеба назвав пріоритети саміту Ради Україна - НАТО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сподівається, що після засідання Ради Україна - НАТО в середу, 10 січня, союзники швидко оголосять про нові зобов’язання зі зміцнення української ППО
Про це Кулеба сказав у коментарі Politico.
За словами голови МЗС, Київ насамперед очікує від зустрічі "прискорення ухвалення важливих рішень щодо подальшого зміцнення можливостей протиповітряної оборони України" – як щодо сучасних систем, так і щодо боєприпасів до них.
"Забезпечення регулярних поставок ракет для Patriot, IRIS-T, NASAMS та інших систем є головним пріоритетом, який має бути виконаний сьогодні, не завтра", – підкреслив він.
Кулеба також звернув увагу, що успішність української системи ППО зменшує ймовірність того, що "російська ракета або безпілотник випадково залетять у прикордонний повітряний простір НАТО".
"Загалом, нашим союзникам має сенс мобілізувати всі наявні сили для зміцнення протиповітряної оборони України вже зараз", – підсумував міністр.
- 4 січня стало відомо, що у відповідь на масовані ракетні та дронові удари Росії Рада Україна - НАТО збереться на надзвичайне засідання, яке заплановано на 10 січня.
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