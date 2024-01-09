Системи ППО та ракети до них: Кулеба назвав пріоритети саміту Ради Україна - НАТО

Про це Кулеба сказав у коментарі Politico.

За словами голови МЗС, Київ насамперед очікує від зустрічі "прискорення ухвалення важливих рішень щодо подальшого зміцнення можливостей протиповітряної оборони України" – як щодо сучасних систем, так і щодо боєприпасів до них.

"Забезпечення регулярних поставок ракет для Patriot, IRIS-T, NASAMS та інших систем є головним пріоритетом, який має бути виконаний сьогодні, не завтра", – підкреслив він.

Кулеба також звернув увагу, що успішність української системи ППО зменшує ймовірність того, що "російська ракета або безпілотник випадково залетять у прикордонний повітряний простір НАТО".

"Загалом, нашим союзникам має сенс мобілізувати всі наявні сили для зміцнення протиповітряної оборони України вже зараз", – підсумував міністр.