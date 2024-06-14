Ситуація дивна: херсонський журналіст Нікітенко про жінку, яка втекла з окупації, дійшовши до Антонівського мосту

Про це він розповів в етері Еспресо.

"З цією жінкою поки поспілкуватися не вдалося, хоча ми працюємо над цим, але поговорили з військовими, які проводили рятувальну операцію. Це дуже дивна рятувальна операція, бо найдивніше те, що жінка, яка жила в інформаційному суспільстві, не знала, що підірваний міст. Військові це підтверджують, бо ця жінка їм сказала, що йшла, щоб перейти по мосту. Однак я не знаю, де знайти людину, яка не бачила, що міст підірвали ще 10 листопада 2022 року", - прокоментував журналіст.

За його словами, військові розповіли, що вони й самі здивувалися, що жінка змогла пройти цей відрізок, там десь близько 3 км від Олешок до Антонівського мосту. Це такий насип в плавнях, де є траса, по якій всі у свій час їздили в український Крим чи у Мелітополь через Антонівський міст.

"Яким чином вона пройшла російські позиції, ніхто не знає. Військові також не знають, але факт є фактом. Її супроводжував наш дрон ще з середини цього насипу, тобто цієї траси, і на мосту жінці фактично дроном вказали, куди йти далі. Потім жінку забрали та доставили до якогось безпечного місця, хоча там безпечних місць немає, бо це лінія фронту і постійно йдуть бої. Пізніше її евакуювали на човні вдень, що дуже небезпечно. Українським військовослужбовцям заборонено виходити вдень в акваторію Дніпра, але була така ситуація, що цю жінку треба було терміново рятувати. Наша кореспондентка поспілкувалася з цими військовими, які розповіли, як це відбувалося, і казали, що жінка була максимально спокійна, як для людини, що пройшла лінію фронту, мінні загородження. Ситуація дивна, яку ще не коментували, однак військові позавчора, 12 червня, розповіли, як це відбувалося", - резюмував Сергій Нікітенко.