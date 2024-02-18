"Ситуація стабільна": пресофіцер 3-ї ОШБр Бородін про оборону на підготовлених позиціях біля Авдіївки
Пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін повідомив, що підрозділи бригади зайняли підготовлені позиції біля Авдіївки й успішно тримають оборону
Про це він розповів у етері Еспресо
"Оборонна операція біля Авдіївки ще триває. Вона багатогранна й багато підрозділів беруть в ній участь. Якщо говорити про 3-тю ОШБр, то дійсно ми зайняли підготовлені оборонні позиції біля Авдіївки. Ми тримаємо оборону. Противник намагається цю оборону прорвати й постійно проводить штурмові дії. Втім, варто наголосити, ситуація щодо нових позицій стабільна. Більшість бійців відійшли на нові позиції. Тому в цілому можна говорити про успішну операцію, але зазначу, що це багатогранна операція за участі різних служб і підрозділів. За всю операцію буде звітувати Генштаб", - розповів Бородін.
Пресофіцер також наголосив на тому, що в оборонній операції в Авдіївці кожен підрозділ має працювати ідеально
"Операція в Авдіївці, в якій активну участь брала 3-тя ОШБр, набагато складніші, ніж штурмові. Це дуже складний системний процес. Кожен підрозділ і служба повинні працювати за секундами. Оскільки кожна помилка може коштувати життя бійців", - додав він.
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