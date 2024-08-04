Скільки білорусів воює за Україну: названо цифри

Про це повідомляє Наша Ніва.

Зокрема він назвав число тих, хто доєднався до боротьби з 2014 року та кількість тих, хто воює, станом на початок 2024-го.

"За даними на початок року, українську війну пройшло приблизно 1300 білорусів – стільки білорусів були демобілізовані з 2014 року. Станом на початок року в різних частинах ЗСУ служило близько 350 білорусів", - сказав Кушняров.