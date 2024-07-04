Склади ракет Х-22 виявили партизани в Ленінградській області

Про це інформує рух "Атеш".

Там зазначають, що агент руху розвідав місце зберігання ракет Х-22 для Ту-22М3. Ці ракети доставляються на аеродром "Сольці" в Новгородській області для російських бомбардувальників, які використовуються в атаках на територію України.

"Саме на аеродромі Сольці не так давно ГУР вивів із ладу три таких літаки. Біля ангарів складу розміщено величезну кількість військової техніки, на котрій транспортуються боєприпаси і для інших видів озброєння. Детальна інформація караульної служби, переміщення техніки і особового складу була оперативно передана СОУ (Силам оборони України, - ред)", - повідомляють партизани.