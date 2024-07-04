Склади ракет Х-22 виявили партизани в Ленінградській області
Активісти партизанського руху "Атеш" виявили в Ленінградській області РФ склади, де зберігаються ракети Х-22
Про це інформує рух "Атеш".
Там зазначають, що агент руху розвідав місце зберігання ракет Х-22 для Ту-22М3. Ці ракети доставляються на аеродром "Сольці" в Новгородській області для російських бомбардувальників, які використовуються в атаках на територію України.
"Саме на аеродромі Сольці не так давно ГУР вивів із ладу три таких літаки. Біля ангарів складу розміщено величезну кількість військової техніки, на котрій транспортуються боєприпаси і для інших видів озброєння. Детальна інформація караульної служби, переміщення техніки і особового складу була оперативно передана СОУ (Силам оборони України, - ред)", - повідомляють партизани.
- 2 липня повідомлялось, що представник руху спротиву "Атеш" побував на місці будівництва підводних човнів у Санкт-Петербурзі.
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