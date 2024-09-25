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Sky News: до РФ попри санкції продовжують завозити розкішні автомобілі з Європи

Ксенія Золотова
25 вересня, 2024 середа
04:44
Війна з Росією санкції проти Росії

Журналісти виявили схему, за якою до Росії попри санкції продовжують завозити розкішні автомобілі з Європи, зокрема, з Великої Британії

Зміст

Британські журналісти у Грузії на КПП з Росією "Ларс" виявили чергу вантажівок, які чекали на проходження митного контролю і перетин кордону.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни G7, включно з Британією, запровадили санкції проти РФ, які стосувались товарів подвійного призначення, а також предметів розкоші. Хоча експорт цих товарів до Росії, безумовно, впав до нуля, він несподівано різко зріс до багатьох сусідніх з Росією країн.

Експерти з питань санкцій заявили, що підозрюють, що кавказькі країни майже напевно використовуються як своєрідні канали для відправки санкційних товарів до Росії, однак сліди даних обриваються, коли ці автомобілі в'їжджають на Кавказ.

За два дні стеження журналісти виявили, що одна група чоловіків відповідає за доставку автомобілів до кордону — іноді з автосалонів у Тбілісі або з чорноморських портів Поті або Батумі. Здебільшого вони заздалегідь не знають, звідки походять автомобілі — безпосередньо з європейських країн чи з інших кавказьких держав, наприклад з Азербайджану.

Після того, як вони привозять автомобілі до кордону, вони залишають їх там на автостоянках, де ті стоять кілька днів, поки не будуть оформлені необхідні документи. Оформлення документів - також складний процес, адже і Грузія запровадила санкції на ввезення автомобілів до Росії. Однак існує чимало лазівок, які дозволяють все ж таки перевезти авто через кордон.

Один із способів - зареєструвати та розмитнити авто у Вірменії, перш ніж їхати на КПП "Ларс". Іноді тим, хто везе автомобілі в Росію, радять казати, що вони везуть їх через Росію до Киргизстану.

Зрештою, на ці автомобілі ставлять транзитні номери, після чого їх можна переганяти через кордон. А оскільки грузини можуть їздити в Росію без віз, і навпаки, то перетин кордону для них - це просто перегнати її туди, залишити на іншому боці, де її забере інша група людей, а потім попутним транспортом повернутися назад до Грузії.

Ключова особливість цієї схеми – жодного учасника в цьому ланцюжку не можна звинуватити в якомусь злочині. Хоча якщо зібрати всі ці факти разом, це, безумовно, є порушенням європейських санкцій. По-друге, перевезені автомобілі не відображаються у митних даних - з погляду статистики, вони просто прибувають до Азербайджану чи Грузії, а потім зникають.

Це лише один з численних маршрутів, якими підсанкційні товари потрапляють до Росії. За словами журналістів, європейські санкції не працюють — російська економіка залишається сильною, у Москві нема дефіциту товарів, а кавказькі країни, зокрема Грузія та Азербайджан, отримують прибуток за допомогу в обході санкцій.

  • Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс у вівторок, 24 вересня, оголосив про запровадження нових санкцій проти фізичних осіб у Білорусі та Росії за незаконне вторгнення в Україну.
Теги:
Економіка
Росія
ЄС
російська армія
санкції проти Росії
Велика Британiя
санкції ЄС проти Росії
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