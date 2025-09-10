Слабка реакція на російські дрони в Польщі спровокує Москву ще більше, - Сибіга

Про це він написав у Х.

"Російські безпілотники, що летять до Польщі під час масового нападу на Україну, показують, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати, тому що він не був належним чином покараний за свої попередні злочини. Путін просто продовжує ескалацію, розширюючи свою війну та випробовуючи Захід", – заявив очільник українського МЗС.

Сибіга наголосив, що Путін стає агресивнішим, чим довше не отримує сили у відповідь на свої дії.

"Слабка реакція зараз провокує Росію ще більше, а потім російські ракети та безпілотники полетять ще далі в Європу. Ця ситуація показує, що, нарешті, необхідно прийняти рішення, аби дозволити використовувати можливості протиповітряної оборони партнерів у сусідніх країнах для перехоплення безпілотників та ракет в українському повітряному просторі, включаючи ті, що наближаються до кордонів НАТО", – написав міністр.

Дипломат підкреслив: таке рішення важливе для колективної безпеки. Водночас він закликав партнерів посилити ППО України.

"Крім того, санкції повинні бути негайно посилені. Путін серйозно ставиться до мирних переговорів лише тоді, коли зіткнеться з серйозним трансатлантичним тиском. Російську військову машину потрібно зупинити, і її можна зупинити лише силою, а не слабкістю", – резюмував Сибіга.

Оперативне командування Збройних Сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну: російські дрони порушили повітряний простір країни. Нині триває пошук місць, де впали збиті БПЛА.

Унаслідок російської атаки вночі 10 вересня у селі Люблінського воєводства в Польщі уламки БПЛА впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".





