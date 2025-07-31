"Снайпери і мобілізація з 18 років": ЦПД попередив, як росіяни продукують фейки про мирні акції в Україні
Росіяни намагаються використати мирні мітинги в Україні в інформаційній війні
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
"Центр фіксує спроби поширення в українському інфопросторі ворожої дезінформації. Так, один з акаунтів, зареєстрований на громадянку Росії, поширює фейк про нібито присутність на акціях протесту спеціально підготовлених снайперів", - йдеться у повідомленні.
У ЦПД наголошують, що цей вкид не має нічого спільного з реальністю.
"Також російські ресурси повідомляють, що через мітинги нібито готується рішення мобілізації з 18 років. Це брехня – жодних таких рішень не готувалося і не готується", - акцентують у Центрі протидії дезінформації.
- Раніше повідомлялось, що російські пропагандисти поширюють фейки про акції в Києві та Дніпрі проти законопроєкту, що обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Також у ЦПД застерігали, що росіяни впродовж наступних двох тижнів можуть посилити використання теми мітингів в Україні, заявляючи, що нібито народ вимагає капітуляції та повалення влади.
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