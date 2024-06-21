"Спалах холери у Херсоні": у ЦПД спростували ворожий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За словами роспропагандистів, у херсонських лікарнях нібито знаходить близько 100 людей, хворих на холеру. Серед них, мовляв, і українські військові.

"Верифікувавши інформацію у Херсонській ОВА, Центр повідомляє, що поширюване рашистами повідомлення не відповідає дійсності та є черговим фейком", - йдеться в повідомленні.

У ЦПД додали, що подібна брехня продукується з метою деморалізації ЗСУ та сіяння панічних настроїв серед цивільного населення України.