"Спалах холери у Херсоні": у ЦПД спростували ворожий фейк
Російські телеграм-канали поширюють фейкову інформацію про спалах холери у Херсоні, зокрема серед українських військових
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За словами роспропагандистів, у херсонських лікарнях нібито знаходить близько 100 людей, хворих на холеру. Серед них, мовляв, і українські військові.
"Верифікувавши інформацію у Херсонській ОВА, Центр повідомляє, що поширюване рашистами повідомлення не відповідає дійсності та є черговим фейком", - йдеться в повідомленні.
У ЦПД додали, що подібна брехня продукується з метою деморалізації ЗСУ та сіяння панічних настроїв серед цивільного населення України.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які світові медіа запустили 21 червня.
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