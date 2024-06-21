Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 21 червня у світі з'явилися дві маніпуляції.

Маніпуляція: Американське видання The American Conservative написало: "Хоча президент РФ Володимир Путін висловив зацікавленість у переговорах, Адміністрація Байдена пішла на ескалацію бойових дій, дозволивши використовувати американську зброю для ударів по цілях на території Росії".

Спростування: За допомогою цієї маніпуляції автор статті намагається зобразити Путіна як "вісника миру", а США – як "розпалювача війни". Насправді Росія не зацікавлена у справедливих переговорах і припиненні війни, а будь-які заяви Путіна про мир спрямовані на те, щоб отримати паузу для нарощування наступального потенціалу в Україні.

Маніпуляція: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці в X написав: "Наступною ескалацією буде Північна Корея проти Південної Кореї. Південна Корея надала Україні сотні тисяч артилерійських снарядів для вбивства росіян. Ще один фронт битви для ослабленого уряду США, у якого закінчилися боєприпаси і гроші. Проксі-війна США в Україні продовжує обертатися проти них".

Спростування: Насправді Україна використовує західне озброєння для захисту своєї території і для ураження російських військових об'єктів, а не для вбивства росіян, як зазначає блогер. Натомість РФ, отримуючи зброю від своїх корейських та іранських партнерів, використовує її для тероризування українського мирного населення та знищення цивільної інфраструктури в Україні.