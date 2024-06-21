"Путін зацікавлений у переговорах, а Байден в ескалації": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 21 червня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які світові медіа запустили 21 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 21 червня у світі з'явилися дві маніпуляції.
Маніпуляція: Американське видання The American Conservative написало: "Хоча президент РФ Володимир Путін висловив зацікавленість у переговорах, Адміністрація Байдена пішла на ескалацію бойових дій, дозволивши використовувати американську зброю для ударів по цілях на території Росії".
Спростування: За допомогою цієї маніпуляції автор статті намагається зобразити Путіна як "вісника миру", а США – як "розпалювача війни". Насправді Росія не зацікавлена у справедливих переговорах і припиненні війни, а будь-які заяви Путіна про мир спрямовані на те, щоб отримати паузу для нарощування наступального потенціалу в Україні.
Маніпуляція: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці в X написав: "Наступною ескалацією буде Північна Корея проти Південної Кореї. Південна Корея надала Україні сотні тисяч артилерійських снарядів для вбивства росіян. Ще один фронт битви для ослабленого уряду США, у якого закінчилися боєприпаси і гроші. Проксі-війна США в Україні продовжує обертатися проти них".
Спростування: Насправді Україна використовує західне озброєння для захисту своєї території і для ураження російських військових об'єктів, а не для вбивства росіян, як зазначає блогер. Натомість РФ, отримуючи зброю від своїх корейських та іранських партнерів, використовує її для тероризування українського мирного населення та знищення цивільної інфраструктури в Україні.
- Російські пропагандисти також поширюють нову фейкову інформацію про те, що у Франції нібито обговорюють тему застосування ядерної зброї по російській армії в Україні.
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