Спецслужби України не повинні брати відповідальність за ліквідацію російських генералів, - генерал-майор запасу СБУ Ягун
Заступник Голови СБУ (2014-2015) генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що українські спецслужби не повинні брати на себе відповідальність за ліквідацію російських військових злочинців, щоб уникнути звинувачень у цьому з боку партнерів
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я прихильник того, щоб українські спецслужби взагалі не брали на себе відповідальність за ліквідацію російських генералів. До прикладу, взяти Моссад. Там ніколи не беруть відповідальності за ліквідацію ворогів Ізраїлю. Тоді й претензій немає кому пред'являти. В нас чомусь так діяти не практикується й потім починаються звинувачення з боку партнерів. А повинно бути так, що немає цієї потвори - ну і біс із ним", - розповів Ягун.
Генерал-майор припустив, що Ігор Кирилов міг бути ліквідований самими ж росіянами.
"Варто також і розглядати інші версії ліквідації Кирилова. Він дуже багато знав і був причетний до багатьох процесів. Тому міг бути ліквідований самими росіянами. Там іде зачистка генералітету повним ходом. За останній період були зняті або отримали кримінальні справи близько 140 осіб. Кирилов був зовсім не ординарною особистістю й брав активну участь у спеціальних інформаційних операціях, де звинувачувалась не тільки Україна, а й США, Велика Британія та інші країни НАТО", - додав він.
- Уранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві пролунав вибух, унаслідок якого загинули генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його помічник Ілля Полікарпов.
- 18 грудня речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що США не знали про плани Служби безпеки щодо підготовки операції з ліквідації начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.74 Купівля 41.74Продаж 42.23
- EUR Купівля 43.51Продаж 44.22
- Актуальне
- Важливе