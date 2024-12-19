Спецслужби України не повинні брати відповідальність за ліквідацію російських генералів, - генерал-майор запасу СБУ Ягун

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я прихильник того, щоб українські спецслужби взагалі не брали на себе відповідальність за ліквідацію російських генералів. До прикладу, взяти Моссад. Там ніколи не беруть відповідальності за ліквідацію ворогів Ізраїлю. Тоді й претензій немає кому пред'являти. В нас чомусь так діяти не практикується й потім починаються звинувачення з боку партнерів. А повинно бути так, що немає цієї потвори - ну і біс із ним", - розповів Ягун.

Генерал-майор припустив, що Ігор Кирилов міг бути ліквідований самими ж росіянами.

"Варто також і розглядати інші версії ліквідації Кирилова. Він дуже багато знав і був причетний до багатьох процесів. Тому міг бути ліквідований самими росіянами. Там іде зачистка генералітету повним ходом. За останній період були зняті або отримали кримінальні справи близько 140 осіб. Кирилов був зовсім не ординарною особистістю й брав активну участь у спеціальних інформаційних операціях, де звинувачувалась не тільки Україна, а й США, Велика Британія та інші країни НАТО", - додав він.