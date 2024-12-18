У США запевнили, що Україна не попереджала їх про плани з ліквідації російського генерала Кирилова
Сполучені Штати не знали про плани Служби безпеки щодо підготовки операції з ліквідації начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова
Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.
Відповідаючи на запитання, чи забезпечувала американська сторона Україну розвідувальною або іншою підтримкою для ліквідації російського генерала, Райдер відповів: "Можу сказати, що ми не знали заздалегідь про цю операцію".
За словами речника, Сполучені Штати не надають підтримки або можливостей для "такого роду діяльності".
Крім цього, з подібною заявою виступив спікер Державного департаменту США Метью Міллер, пише РБК-Україна.
"Я можу сказати вам, що Сполучені Штати не знали про це заздалегідь і не були причетні", - наголосив посадовець.
Міллер нагадав, що Кирилов був причетний до "багатьох звірств" і використання хімічної зброї проти українських військових: "Це те, що США раніше публічно оцінювали, що російські військові під його керівництвом використовували речовини... порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї".
- Уранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві пролунав вибух, унаслідок якого загинув генерал-лейтенант Ігор Кирилов і його помічник Ілля Полікарпов. За цим стоїть СБУ.
- За день до цього Служба безпеки оголосила заочну підозру Ігорю Кирилову. За його наказом окупанти понад 4,8 тис. разів застосували хімбоєприпаси проти Сил оборони.
- Актуальне
- Важливе