У США запевнили, що Україна не попереджала їх про плани з ліквідації російського генерала Кирилова

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, чи забезпечувала американська сторона Україну розвідувальною або іншою підтримкою для ліквідації російського генерала, Райдер відповів: "Можу сказати, що ми не знали заздалегідь про цю операцію".

За словами речника, Сполучені Штати не надають підтримки або можливостей для "такого роду діяльності".

Крім цього, з подібною заявою виступив спікер Державного департаменту США Метью Міллер, пише РБК-Україна.

"Я можу сказати вам, що Сполучені Штати не знали про це заздалегідь і не були причетні", - наголосив посадовець.

Міллер нагадав, що Кирилов був причетний до "багатьох звірств" і використання хімічної зброї проти українських військових: "Це те, що США раніше публічно оцінювали, що російські військові під його керівництвом використовували речовини... порушуючи Конвенцію про заборону хімічної зброї".