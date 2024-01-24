"Спецслужби України планували вбивства білоруських державних діячів та журналістів": російські фейки за 23 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 23 січня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Речник Путіна Д. Пєсков заявив: "Наші військові не б'ють по соціальних об'єктах, житлових кварталах та мирному населенню. Це те, що кардинально відрізняє наших військових від військових київського режиму".

Маніпуляція: У комітеті державної безпеки Білорусі повідомили: "Спецслужби України планували вбивства білоруських державних діячів та журналістів".

Дезінформація: Ворожий TG-канал "Война с фейками" написав: "Київ організував психологічну атаку на інтернет-аудиторію після чергової масованої хвилі ударів зс РФ по військовій інфраструктурі України. ІПСО з нуля вигадує жалісливі фейки про потрапляння російських ракет у цивільні об'єкти України з великою кількістю трагічних обставин".