"Спецслужби України планували вбивства білоруських державних діячів та журналістів": російські фейки за 23 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 23 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 23 січня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Речник Путіна Д. Пєсков заявив: "Наші військові не б'ють по соціальних об'єктах, житлових кварталах та мирному населенню. Це те, що кардинально відрізняє наших військових від військових київського режиму".
Маніпуляція: У комітеті державної безпеки Білорусі повідомили: "Спецслужби України планували вбивства білоруських державних діячів та журналістів".
Дезінформація: Ворожий TG-канал "Война с фейками" написав: "Київ організував психологічну атаку на інтернет-аудиторію після чергової масованої хвилі ударів зс РФ по військовій інфраструктурі України. ІПСО з нуля вигадує жалісливі фейки про потрапляння російських ракет у цивільні об'єкти України з великою кількістю трагічних обставин".
- У вівторок, 23 січня, російська пропаганда поширювала фейк, нібито українські війська здають позиції на фронті через брак особового складу
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