Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Сподіватися на це марно": Іллєнко про розміщення іноземного контингенту в Україні
Ексклюзив

"Сподіватися на це марно": Іллєнко про розміщення іноземного контингенту в Україні

Оксана Ліховід
25 серпня, 2025 понедiлок
22:20
Війна з Росією на фото: Андрій Іллєнко

Ймовірність розміщення іноземного військового контингенту в Україні залишається вкрай низькою. Західні держави не виявляють готовності до прямої військової участі в захисті України

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж", політик та народний депутат України VII та VIII скликань Андрій Іллєнко.

"Я не вірю в те, що будуть якісь іноземні контингенти - чи то миротворці, чи то військові підрозділи, які можуть інакше називатися - тим більше ті, які забезпечуватимуть безпеку нашої країни. Комусь, очевидно, така ідея здається дуже привабливою, адже це, ніби, дає підстави вважати, що подальший хід агресії, подальші спроби атакувати нашу державу наштовхнуться на прямі військові дії з боку контингентів країн НАТО. Але політичний досвід і інтуїція підказують, що цього не буде. Сподіватися на це марно", - наголосив Іллєнко.

За словами офіцера, країни Європи, а тим більше США, вже прямо заявляють, що не будуть відправляти свої війська для надання реальної військової допомоги Україні - навіть у формі миротворчого контингенту. Деякі символічні кроки - у вигляді інструкторів чи підрозділів, які перебуватимуть ближче до західного кордону України - ще можливі. Але іноземний контингент, який займатиме позиції на лінії фронту і буде готовий у разі потреби вступити в бій виглядає як малоймовірний сценарій.

"Я вважаю, що єдина реалістична гарантія безпеки нашої держави - це повноцінний вступ до НАТО. Але наразі про це не йдеться. Тому - це сильна українська армія, максимально озброєна як зброєю власного виробництва, так і іноземною зброєю, яку надають наші партнери. І в перспективі нам необхідно мати власний ядерний статус", - додав Іллєнко.

  • Президент Володимир Зеленський 25 серпня провів зустріч із спецпредставником президента США Кітом Келлогом у Києві: вони обговорили військову співпрацю, санкції проти РФ і повернення українських дітей.


     

