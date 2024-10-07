Сполучене Королівство виділило Україні майже $4,5 млрд на оборонне обладнання британського виробництва
Велика Британія виділила Україні 3,5 млрд фунтів стерлінгів (майже $4,5 млрд) на закупівлю військового обладнання від британських виробників
Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.
Британська торгівельна місія у складі представників міноборони, департаменту з питань бізнесу і торгівлі та оборонної асоціації ADS відвідала Україну для проведення зустрічей з українським урядом і представниками промисловості.
Зазначається, що цей крок був продовженням липневої угоди, яка дозволить Україні витратити майже $4,5 млрд на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.
"Підтримка України з боку Великої Британії є залізною. Поглиблюючи наші зв'язки з оборонною промисловістю України, ми розширюємо власний промисловий потенціал, водночас посилюючи можливості України. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною і будемо надавати підтримку стільки, скільки буде потрібно", - заявив міністр у справах ЗС Британії Люк Поллард.
Міноборони вже уклало контракти з кількома британськими компаніями, зокрема з Thales, які вироблятимуть зенітні ракети, та Sheffield Forgemasters - на виготовлення стволів артилерійських гармат. В повідомленні зазначається, що майбутні замовлення перебувають на стадії підготовки і будуть фінансуватися Україною коштом власних резервів та майже $4,5 млрд стерлінгів експортного фінансування, наданих Британією.
- Велика Британія оголосила про надання Україні 16 самохідних артилерійських гармат AS90: наразі Київ отримав 10 із них.
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