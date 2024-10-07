Сполучене Королівство виділило Україні майже $4,5 млрд на оборонне обладнання британського виробництва

Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.

Британська торгівельна місія у складі представників міноборони, департаменту з питань бізнесу і торгівлі та оборонної асоціації ADS відвідала Україну для проведення зустрічей з українським урядом і представниками промисловості.

Зазначається, що цей крок був продовженням липневої угоди, яка дозволить Україні витратити майже $4,5 млрд на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.

"Підтримка України з боку Великої Британії є залізною. Поглиблюючи наші зв'язки з оборонною промисловістю України, ми розширюємо власний промисловий потенціал, водночас посилюючи можливості України. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною і будемо надавати підтримку стільки, скільки буде потрібно", - заявив міністр у справах ЗС Британії Люк Поллард.

Міноборони вже уклало контракти з кількома британськими компаніями, зокрема з Thales, які вироблятимуть зенітні ракети, та Sheffield Forgemasters - на виготовлення стволів артилерійських гармат. В повідомленні зазначається, що майбутні замовлення перебувають на стадії підготовки і будуть фінансуватися Україною коштом власних резервів та майже $4,5 млрд стерлінгів експортного фінансування, наданих Британією.