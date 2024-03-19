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Війна з Росією: хроніка
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Справу щодо очільника "ЛНР" Пасічника передано до суду: йому загрожує 10 років тюрми

19 березня, 2024 вiвторок
05:59
Війна з Росією Леонід Пасічник

Ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічника судитимуть в Україні за колабораційну діяльність. Йому загрожує до 10 років в'язниці

Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура.

Варто зазначити, що в тексті не вказано ім'я та прізвище, проте йдеться про так звану посаду "глави ЛНР", яку наразі обіймає Леонід Пасічник.

Розслідуванням встановлено, що з 1 по 10 вересня 2023 року відповідно до законодавства РФ і "ЛНР" на окупованих територіях Луганської області відбулися незаконні "вибори депутатів народної ради і депутатів представницьких органів муніципальних утворень "ЛНР" першого скликання".

23 вересня минулого року фігурант був переобраний на посаду "глави ЛНР" за поданням Путіна і присягнув на вірність конституції РФ.

Зазначено, що він продовжує вести активну антиукраїнську діяльність на території псевдореспубліки. Систематично бере участь у пропагандистських медійних кампаніях кремля.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо ватажка "ЛНР". Йому інкримінується участь в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території, публічні заклики до їхнього проведення та добровільне обрання до незаконного органу влади.

Пасічнику загрожує до 10 років позбавлення волі. Також у прокуратурі зазначили, що Пасічник разом із представниками РФ раніше створив умови для анексії Луганської області шляхом проведення фіктивного "референдуму" та підписання договору про "приєднання" регіону до Росії.

  • У жовтні 2022 року Пасічнику оголосили підозру за ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України. Нині справу скерували до суду.
  • 17 жовтня 2023 року Пасічнику повідомили підозру в участі в організації та проведенні псевдовиборів на ТОТ і повторному обранні до незаконного органу влади.
Теги:
Кримінал
"ЛНР"
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