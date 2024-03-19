Справу щодо очільника "ЛНР" Пасічника передано до суду: йому загрожує 10 років тюрми

Про це повідомляє Луганська обласна прокуратура.

Варто зазначити, що в тексті не вказано ім'я та прізвище, проте йдеться про так звану посаду "глави ЛНР", яку наразі обіймає Леонід Пасічник.

Розслідуванням встановлено, що з 1 по 10 вересня 2023 року відповідно до законодавства РФ і "ЛНР" на окупованих територіях Луганської області відбулися незаконні "вибори депутатів народної ради і депутатів представницьких органів муніципальних утворень "ЛНР" першого скликання".

23 вересня минулого року фігурант був переобраний на посаду "глави ЛНР" за поданням Путіна і присягнув на вірність конституції РФ.

Зазначено, що він продовжує вести активну антиукраїнську діяльність на території псевдореспубліки. Систематично бере участь у пропагандистських медійних кампаніях кремля.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо ватажка "ЛНР". Йому інкримінується участь в організації та проведенні незаконних виборів на тимчасово окупованій території, публічні заклики до їхнього проведення та добровільне обрання до незаконного органу влади.

Пасічнику загрожує до 10 років позбавлення волі. Також у прокуратурі зазначили, що Пасічник разом із представниками РФ раніше створив умови для анексії Луганської області шляхом проведення фіктивного "референдуму" та підписання договору про "приєднання" регіону до Росії.