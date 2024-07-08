США, Китай, ЄС, але не Угорщина: Зеленський розповів, чому Будапешт не може бути посередником між Україною та РФ

Про це він розповів на спільній з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском пресконференції у Варшаві.

"Що стосується прем’єр-міністра Орбана. Він був у Києві, після цього полетів у Москву, я не знав про те, що він летить у Москву, це його незалежний вибір. Чи може бути він посередником? Не має посередництва між Росією та Україною", - висловився Зеленський.

Водночас український президент наголосив, що посередником між Києвом та Москвою можуть бути лише сильні союзники, зокрема США, Європейський Союз та Китай.

"Весь світ може змусити Росію зупинити цю війну. Це не про посередництво. Це про можливості. У тебе повинна бути економіка, яка впливає на Росію, і Путін залежить від неї. Або у тебе дуже потужна армія, яку боїться Путін, яка сильніша, ніж російська. Чи багато таких країн у світі? Небагато. Я думаю, США така країна, Китай і ЄС. Не якась одна країна, а весь Євросоюз. Це дійсно може бути така посередницька місія", - зауважив він.

Водночас Зеленський наголосив, що зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з лідерами іноземних країн не означають, що він хоче закінчити війну в Україні.

"Він хоче продемонструвати якісь кроки, але за цією демонстрацією у нього завжди йде кривава демонстрація, як сьогодні зранку в Україні", - пояснив глава держави.

