США оголосили про додатковий пакет допомоги Україні на $125 млн: що в нього увійшло

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Додатковий пакет американської допомоги передбачає надання Києву:

ракет Stinger;

боєприпасів для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та 105 мм;

протитанкових систем Javelin та AT-4;

багатофункціональних радарів;

ракет з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);

позашляховиків HMMWV;

боєприпасів до стрілецької зброї;

підривного обладнання та боєприпасів;

обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;

запчастин та допоміжного обладнання.

"Сполучені Штати продовжать працювати разом з близько 50 союзниками та партнерами, щоб гарантувати, що сміливі захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією", - підкреслили в американському міноборони.