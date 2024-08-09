США оголосили про додатковий пакет допомоги Україні на $125 млн: що в нього увійшло
Сполучені Штати Америки 9 серпня оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму $125 млн, який містить, зокрема, ракети Stinger та боєприпаси для HIMARS
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Додатковий пакет американської допомоги передбачає надання Києву:
- ракет Stinger;
- боєприпасів для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
- артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та 105 мм;
- протитанкових систем Javelin та AT-4;
- багатофункціональних радарів;
- ракет з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
- позашляховиків HMMWV;
- боєприпасів до стрілецької зброї;
- підривного обладнання та боєприпасів;
- обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;
- запчастин та допоміжного обладнання.
"Сполучені Штати продовжать працювати разом з близько 50 союзниками та партнерами, щоб гарантувати, що сміливі захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією", - підкреслили в американському міноборони.
- 29 липня Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги сумою до $200 млн, яку нададуть за програмою президентських повноважень. Також Вашингтон виділяє Києву $1,5 млрд на довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України.
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