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США оголосили про додатковий пакет допомоги Україні на $125 млн: що в нього увійшло

Дар'я Куркіна
9 серпня, 2024 п'ятниця
21:13
Війна з Росією Україна - США, конгрес

Сполучені Штати Америки 9 серпня оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму $125 млн, який містить, зокрема, ракети Stinger та боєприпаси для HIMARS

Зміст

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Додатковий пакет американської допомоги передбачає надання Києву:

  • ракет Stinger;
  • боєприпасів для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
  • артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та 105 мм;
  • протитанкових систем Javelin та AT-4;
  • багатофункціональних радарів;
  • ракет з трубним запуском, з оптичним відстеженням, з дротовим наведенням (TOW);
  • позашляховиків HMMWV;
  • боєприпасів до стрілецької зброї;
  • підривного обладнання та боєприпасів;
  • обладнання для захисту критичної національної інфраструктури;
  • запчастин та допоміжного обладнання.

"Сполучені Штати продовжать працювати разом з близько 50 союзниками та партнерами, щоб гарантувати, що сміливі захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією", - підкреслили в американському міноборони.

  • 29 липня Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги сумою до $200 млн, яку нададуть за програмою президентських повноважень. Також Вашингтон виділяє Києву $1,5 млрд на довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України.
Теги:
Світ
Україна
зброя
Пентагон
США
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
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