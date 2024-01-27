США передали Україні ще два високовольтні автотрансформатори

Про це повідомляє Укренерго у facebook.

Посол США в Україні Бріджит Брінк розповіла, що американський уряд підтверджує свою готовність і надалі підтримувати національну українську енергетичну компанію в закупівлі високотехнологічного обладнання та додаткових автотрансформаторів для забезпечення електроенергією українців.

Зазначається, що нове обладнання вже працює на об’єктах "Укренерго" в регіонах, які найбільше постраждали від масованих ракетних атак РФ минулої зими.

У компанії розповіли, що автотрансформатори є ключовими компонентами основної енергетичної інфраструктури, вони забезпечують надійність електропостачання. Виготовлення та доставка одиниці такого обладнання займає близько року.

Зазначається, що два нові автотрансформатори - це перший етап проєкту з гуманітарної допомоги, в рамках якого USAID закупило і передасть "Укренерго" ще 16 автотрансформаторів.