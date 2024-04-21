США розглядають можливість відправки додаткових військових радників у Київ, - Пентагон

Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер, передає Politico.

За його словами, радники не виконуватимуть бойових обов’язків, а радше консультуватимуть і підтримуватимуть український уряд і військових.

"Протягом цього конфлікту Міністерство оборони переглядало та коригувало нашу присутність у країні відповідно до змін умов безпеки. Наразі ми розглядаємо можливість відправлення кількох додаткових радників для посилення Управління оборонного співробітництва (ODC) у посольстві", - сказав Райдер, зазначивши, що "персонал підпадає під ті ж обмеження на поїздки, що й усі співробітники посольства".

Він додав, що ODC виконує різноманітні консультативні та допоміжні не бойові місії.

"І хоча він укомплектований виключно персоналом Міністерства оборони, він інтегрований у посольство США під керівництвом керівника місії, як і решта посольства", – пояснив Райдер.

Речник відмовився обговорювати конкретну кількість персоналу "з міркувань оперативної безпеки та захисту сил".

За словами чотирьох американських чиновників і особи, знайомих з планами, додаткові радники підтримуватимуть зусилля з логістики та нагляду за зброєю, яку США надсилають Україні. Новий контингент також допомагатиме українським військовим з обслуговуванням озброєння, повідомили джерела.

Двоє офіційних осіб США повідомили, що декілька американських військових уже розгорнуто для короткострокової ротації при посольстві в Києві. Цей персонал допомагає з наглядом і охороною посольства.

Поки не було зрозуміло, скільки додаткових американських військ зрештою буде направлено в Україну, але двоє американських чиновників сказали, що їх кількість сягатиме 60 осіб.

За словами джерела, одне із завдань, яке вирішуватимуть радники - допомога українцям спланувати підтримку складного обладнання, наданого США, оскільки влітку очікується посилення бойових дій. Вони також підтримають відносно невеликий контингент у посольстві США в Києві та координуватимуть нові поставки зброї, коли поточний додатковий законопроєкт у конгресі стане законом і дозволить більше зброї та обладнання надходити до українських фронтів.