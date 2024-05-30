США стурбовані ударами України по російських ядерних РЛС, - WP

Про це повідомляє Washington Post із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Вашингтон передав Києву попередження щодо двох нещодавніх атак по радіолокаційних станціях, які забезпечують протиповітряну оборону ворога. Принаймні один удар в Армавірі, що на південному сході Росії в Краснодарському краї, ймовірно, завдав певної шкоди.

"Ці об’єкти не були залучені до підтримки війни Росії проти України. Але це чутливі місця, оскільки Росія може відчути, що її стратегічні можливості стримування стають ціллю, що може підірвати здатність Росії підтримувати ядерне стримування проти Сполучених Штатів", - сказали в джерелах.

Проте в Україні кажуть, що Росія використовувала радіолокаційні пункти для спостереження за діяльністю українських військових, зокрема за використанням Києвом повітряної зброї, зокрема безпілотників і ракет.

Натомість українське джерело зазначає, що метою ударів було зменшити здатність окупантів відстежувати дії українських військових на півдні.

Американські офіційні особи заявили, що вони "співчувають тяжкому становищу України", проте, якщо російські системи раннього ядерного попередження будуть засліплені українськими атаками, навіть частково, це може зашкодити стратегічній стабільності між Вашингтоном і Москвою.

"Кожному має бути очевидно, що Сполучені Штати не мають жодного наміру застосувати ядерну зброю проти Росії. Але, безперечно, є занепокоєння щодо того, як Росія може сприйняти, що її засоби стримування стають цілями, а системи раннього попередження піддаються атаці", - додали у джерелі.