ССО знищили склад палива та нафтобазу РФ на Луганщині
У ніч на 27 жовтня Сили спеціальних операцій завдали ударів дронами по складу палива та нафтобазі росіян на тимчасово окупованій території Луганщини
Про це ССО повідомили на сторінці у facebook.
"У ніч на 27 жовтня підрозділи Сили спеціальних операцій завдали успішні ураження по об’єктах забезпечення армії РФ. Склад ПММ та нафтобаза знаходилися на тимчасово окупованій території Луганської області України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ураження було завдано в той момент, коли цистерни були повні, завдяки чому ефект від удару став потужнішим.
"Сили спеціальних операцій продовжують завдати асиметричних ударів ворогу, задля пришвидшення зупинки його наступальних потуг", - додали у ССО.
- 13 жовтня Сили спеціальних операцій спільно зі Службою безпеки України атакували дронами нафтотермінал у тимчасово окупованій Феодосії та кілька електростанцій у Криму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.81 Купівля 41.81Продаж 42.32
- EUR Купівля 48.64Продаж 49.32
- Актуальне
- Важливе