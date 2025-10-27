ССО знищили склад палива та нафтобазу РФ на Луганщині

Про це ССО повідомили на сторінці у facebook.

"У ніч на 27 жовтня підрозділи Сили спеціальних операцій завдали успішні ураження по об’єктах забезпечення армії РФ. Склад ПММ та нафтобаза знаходилися на тимчасово окупованій території Луганської області України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ураження було завдано в той момент, коли цистерни були повні, завдяки чому ефект від удару став потужнішим.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдати асиметричних ударів ворогу, задля пришвидшення зупинки його наступальних потуг", - додали у ССО.