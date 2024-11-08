"Статус, коли у США два президенти, є імпотентним для обох": Безсмертний пояснив, чому Байден до інавгурації Трампа не дасть дозвіл бити по РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо надання дозволу Україні бити далекобійною зброєю по території РФ, то поки Байден у Білому домі такого рішення не буде. Якби там був Трамп, то я міг би гіпотетично вірити, що таке рішення може бути. Цей статус, коли у США є два президенти, тобто новобраний президент та "кульгава качка" (президент, що залишає пост), є фактично імпотентним для обох. Як показує практика і досвід, у цей період розпочиналося найбільше лиха на планеті Земля. Причина у тому, що зависає система, бо у більшості випадків у цей час діє спільна комісія по передачі справ. Відповідно, така комісія зупиняє подібні рішення", - пояснив дипломат.

На його думку, сподіватися найближчими місяцями до інавгурації Трампа на "акордність" рішення Вашингтона недоречно.

"Що можливо на цей час? Очевидно, є зобов'язання по контракту, які виконають США та Пентагон. Я не маю сумнівів щодо цього. Тим більше, що там залишилося трохи менше, ніж $8 млрд, які нерозподілені, неотоварені, непоставлені об'єкти до України. Щодо постачання з Європи, то ті об'єми, які були, так і залишаються. Інша справа – нинішня криза уряду в Німеччині створює певні комунікаційні проблеми. Власне, і французи не можуть вийти з урядової кризи. Зараз від Європи немає тієї тріади, яка раніше вирішувала тему спілкування з Вашингтоном. Це – Париж, Берлін і Лондон. Тому в ЄС нині проблеми налагодити систему та зміст спілкування з Вашингтоном. Будемо сподіватися, що Європі вдасться найближчими тижнями налагодити контакт з командою Трампа", - резюмував Роман Безсмертний.