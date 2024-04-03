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Столтенберг назвав статтю 5 НАТО гарантією безпеки України після війни з РФ

3 квітня, 2024 середа
23:56
Війна з Росією Єнс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що після завершення війни, убезпечити Україну від повторної агресії Росії має 5 стаття статуту НАТО

Про це Столтенберг заявив під час пресконференції у Брюсселі, де 3-4 квітня відбувається зустріч голів МЗС країн НАТО, повідомляє Інтерфакс-Україна

"Є чітке зобов'язання для України стати членом НАТО. Коли ця війна закінчиться, мають бути якісь гарантії, що це не трапиться знову, що це не буде паузою, за час якої Росія відновиться, відпочине, а потім перегрупується і знову атакує", - сказав Столтенберг. 

За його словами, подібна ситуація спостерігалася у 2014 році, коли Росія невдовзі після незаконної анексії Криму, атакувала Донбас. Потім взяла восьмирічну паузу та вдалася до повномасштабної агресії проти України. 

"Вони чекали майже вісім років і пішли на повноцінне вторгнення. Тому, звісно, ця війна закінчиться, ми маємо бути абсолютно впевнені, що це - справді кінець, що це зупиниться тут. Тому ми повинні допомогти Україні побудувати власну оборону. Гарантією безпеки буде стаття 5", - підсумував Столтенберг. 

Стаття 5 статуту НАТО регламентує завдання Альянсу з гарантування колективної оборони. У ній стверджується, що напад на одного з членів НАТО вважатиметься нападом на них усіх.

  • 3 квітня Столтенберг заявив, що Росія постійно нарощує військову потужність. Він закликав союзників збільшити підтримку України. 
  • Також генсек НАТО підтвердив, що Альянс розробляє новий формат надання допомоги Україні, який забезпечить передбачуваність і стабільність підтримки. 

 
Теги:
Крим
Донбас
Єнс Столтенберг
НАТО
вступ до НАТО
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