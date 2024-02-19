Страх ескалації з РФ затьмарив голови політикам Заходу, - екснардепка Гопко
Голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів "АНТС" Ганна Гопко вважає, що через страх конфронтації з Росією більшість політиків Заходу гальмує постачання зброї Україні
Таку думку вона висловила в етері Еспресо
"Наші західні партнери мали надії змусити Росію сісти за стіл переговорів. Затягування постачання озброєнь України саме це і підтверджує. Втім, вони так і не змогли зрозуміти природи російського імперіалізму. Вони показують слабкість, що спонукає РФ до ескалації", - пояснила Гопко.
За словами Гопко, багато політиків Заходу бояться ескалації з Росією
"Західні політики налякані. В Заходу є головна проблема - страх. Вони не хочуть ескалації з Росією. Однак вони не зрозуміли, що війна проти них уже йде. Сьогодні ми їм намагаємось пояснити, що якщо вони пожертвують Україною і змусять нас сісти за стіл переговорів з РФ, то тільки розігрієте апетити Росії. Також багато країн сьогодні накопичують зброю, готуючись до війни з Росією. Україні це потрібно вже. Україна сьогодні несе неймовірні людські втрати, зупиняючи Росію. В Європі мають це зрозуміти й допомогти зупинити РФ", - додала вона.
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