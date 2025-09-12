Страх перед Путіним є сильнішим, ніж інстинкт самозбереження для європейців, - Портников

Про це в ефірі Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

Він відповів на питання, чи збільшить атака дронів в Польщі військові допомогу Україні.

"Військова допомога буде збільшуватися Україні в тих сегментах, які не будуть стосуватися безпосередньо інтересів країн-членів НАТО. Якщо країнам-членам НАТО буде потрібно посилити свою протиповітряну оборону, вони це будуть робити коштом цієї протиповітряної оборони, яка могла б бути надана самій Україні. Якщо потрібно буде Україні більше снарядів, звичайно, більше снарядів будуть намагатися виробляти. Якщо буде потрібна якась зброя, як оборонна, так і наступальна, звичайно, таку зброю будуть намагатися більше виробляти і ось ця атака на Польщу, звичайно, сприяє готовності європейців надавати Україні більше військової допомоги", - сказав журналіст.

На думку Портникова, коли мова йде про системи протиповітряної оборони, тут своя сорочка буде ближче до тіла.

"Звичайно, європейські країни будуть намагатися встановити в себе більше систем протиповітряної оборони, не звертаючи особливої уваги на українські потреби. Це об'єктивна реальність. Єдине, що з думки здорового глузду, якщо дійсно буде створений спільний щит протиповітряної оборони. Але це логіка здорового глузду. Вона в цій війні дуже часто не спрацьовує, тому що проти як і здорового глузду, виступає страх перед Росією. Страх перед Росією у НАТО і у окремих країн НАТО є набагато більш серйозним, ніж здоровий глузд і навіть інстинкт самозбереження. Я б сказав, що страх перед Росією, який активно експлуатується Путіним, є сильнішим, ніж самий сам інстинкт самозбереження для більшості європейців. І це найбільший козир російського президента", - підсумував публіцист.