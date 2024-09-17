Створено загрозу оперативного оточення угруповання РФ в районі населеного пункту Крем'яне, - військовий експерт Снєгирьов

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Створено загрозу оперативного оточення російського угруповання в районі населеного пункту Крем'яне. Під час російського контрнаступу на позиції ЗСУ в Курській області Генштаб ЗСУ прийняв рішення завдати удару по тилу російських сил. Силам оборони України вдалося подолати інженерні загородження окупантів, зокрема мінні поля й так звані зуби дракона, і просунутися вглиб російської території", - наголосив Снєгирьов.

За словами військового експерта, Сили оборони України демонструють сталий характер просування в Курській області.

"Наразі фактично під контролем ЗСУ перебуває населений пункт Ведмеже, з виходом до залізничної станції Глушкове. Також зафіксовано просування в районах населених пунктів Веселе і Новий Шлях. Це свідчить про розширення зони присутності Сил оборони України на території РФ", - зауважив Снєгирьов.